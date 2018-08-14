بالفيديو.. قوات أمن الحج.. مهارات عالمية لتأمين ضيوف الرحمن

المواطن - الرياض

شهد الحفل السنوي لقوات أمن الحج، بالأمس، استعراضاً للجوانب القتالية والمهارات العالمية الدفاعية والهجومية لقوات الحج والسرعة الفائقة في تنفيذ المهام الموكلة إليها، في مشهد يؤكد استعداد قوات أمن الحج لتأمين ضيوف الرحمن.

ونفذت القوات المشاركة في الحفل فرضيات قتالية على مستوى عالمي من الاحترافية لتوقيف المجرمين، والتعامل مع الخارجين عن القانون، ومداهمات للبؤر الإجرامية وتطهيرها من المجرمين، وتأمين المدنيين.

وكان وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد رعى بالأمس الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج.

ووقف سموه على كافة استعدادات القوات الأمنية والجهات الحكومية المكلفة لخدمة ضيوف الرحمن بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر وعدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات الأمنية والحكومية المشاركة في حج هذا العام، في معسكر قوات الطوارئ الخاصة بمكة المكرمة.