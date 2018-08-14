بالفيديو.. قوات الشرعية تثبت سيطرتها على مركز الدريهمي في الحديدة

بالفيديو.. قوات الشرعية تثبت سيطرتها على مركز الدريهمي في الحديدة

2018/08/14
الساعة 1:16 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن الجيش اليمني أن قوات الشرعية أحكمت سيطرتها على مركز مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وأظهرت فيديوهات حديثة المعدات الحربية الثقيلة التي تركتها الميليشيات أثناء فرارها من المعارك في المديرية.

كما أظهرت فيديوهات أخرى -بثتها العربية- قوات الشرعية أثناء تجولها في مركز المديرية.

وفي محافظة حجة، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الجيش اليمني سيطر على مساحات واسعة، وبات على مسافة 5 كيلومترات من مثلث عاهم.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن القوات اليمنية التفت على العناصر الحوثية، ودمرت تحصينات تابعة لها، مشيراً إلى أن الجيش أصبح على مسافة أربعة كيلومترات من مركز مدينة حيران.

وكشف المالكي أن الجيش شن هجوماً بدعم من التحالف، ضمن الجهود الرامية لتحرير الساحل الغربي وضمان استمرار الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

 

 

 


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