بالفيديو.. كلمة تاريخية للملك فهد عن الحج وخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - الرياض

نشر مركز التواصل الحكومي كلمة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، تحدث خلالها عن جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الملك فهد، رحمه الله، إن هذه البلاد حكومة وشعباً بما تستطيع أن تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام على ما وُجد من جميع الأسباب التي تجعل الحاج في هذه الأماكن المقدسة يتمكن من أن يمارس ما أوجب الله عليه أن يؤديه، في مثل هذه المناسبات التي فرضها رب العزة والجلال، على كل مسلم.

وأضاف الملك فهد -طيب الله ثراه- أعتقد أن أي منصف يلمس بنفسه ما قدمته هذه الدولة من خدمات لحجاج بتي الله الحرام، وليس هذا شيئاً نفتخر به ولكني أعتبره من أفضل الواجبات التي أوجبها رب العزة والجلال على من ولاه الله أمر هذه البلاد، رئيساً وحكومة وشعباً.

كلمات تاريخية للفهد في خدمة الحرمين الشريفين. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/2jYUJve8wU — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 18, 2018