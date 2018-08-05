بالفيديو.. لحظة استهداف رئيس فنزويلا.. هكذا أنقذه الحرس

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو لحظة استهداف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بطائرة مسيرة كادت أن تقضي على حياته، لولا تدخل الحراس في الوقت المناسب، أثناء إلقائه خطاباً لمناسبة عسكرية في منطقة مكشوفة من العاصمة كاراكاس.

وكانت المحطات التلفزيونية المحلية تبث خطابه مباشرة لمشاهديها، حين توقف عن إلقاء كلمته فجأة وبدأ ينظر إلى الأعلى عند سماع ما يشبه صوت رصاصة أو انفجار ما.

ويظهر مقطع فيديو عسكريون ومدنيون كانوا من حوله، بعضهم من الحرس الرئاسي، وأدركوا معه للحال أن محاولة اغتيال استهدفته بطائرة “درون” من دون طيار.

وبادر أفراد من الحرس الرئاسي سريعًا لإحاطته بدروع مضادة للرصاص، ونقلوه من المكان إلى حيث اختفى أثره، في وقت ظهر عشرات من الجنود في فيديو آخر، هو بعد الفقرة أدناه، وهم يهرولون بعيداً عن المكان الذي كانوا فيه، بعد أن أدركوا أيضا أن ما حدث كان ما أكده وزير الاتصال الفنزويلي JORGE RODRIGUEZ فيما بعد، وهو أن محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الذي ظهر في الفيديو متضخم الصدر، كما وكأنه كان يضع خلف ثياب صدره سترة مضادة للرصاص.