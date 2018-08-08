بالفيديو.. لحظة اعتداء شخصين على آخرين بالصفعات واللكمات

بالفيديو.. لحظة اعتداء شخصين على آخرين بالصفعات واللكمات

2018/08/08
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وثقت كاميرا المراقبة، لحظة اعتداء شخصين على آخرين بالضرب المبرح داخل أحد المقاهي في المملكة المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، لحظة اقتحام شخصين المقهى وانهال أحدهما بالضرب المبرح على شاب يجلس مع أصدقائه، ثم انضم إلى الأخير صديقه وانهالا بالضرب المبرح واللكمات والصفعات على الشابين مما تسببوا في حالة من الفوضى داخل المكان وفزع الزبائن.


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