بالفيديو.. لحظة انفجار متجر للألعاب النارية 

بالفيديو.. لحظة انفجار متجر للألعاب النارية 

2018/08/26
الساعة 12:18 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض متجر للألعاب النارية في ماليزيا لحريق مخلفًا موجة من الانفجارات المتلاحقة أحدثت حالة من الصخب الشديد والرعب بالمنطقة.

والتقط مقطع فيديو للحظة وقوع الانفجارات من داخل متجر مقابل؛ حيث ظهر داخله مجموعة من العاملين والمارة يحتمون به ويصمون آذانهم بسبب الضجيج الشديد.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “المواطن” التحقق بدقة من توقيت تصوير المقطع المتداول، والذي يبدو أنه وقع قبل عيد الأضحى المبارك.


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