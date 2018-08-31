بالفيديو.. لحظة دهس شاب وفتاة أثناء عبورهما الطريق

المواطن - متابعة

تعرض شاب وفتاة في سن المراهقة، لحادث دهس مروع أثناء محاولتهما عبور أحد الطرق السريعة في مدينة كونستانتسا برومانيا.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع “لايف ليك”، الشاب “17 عاما” والفتاة “15 عاما”، وهما يحاولان عبور الطريق السريع وفجأة، وهما في منتصف الطريق جاءت سيارة مسرعة وقامت بدهسهما، مما تتسبب في قذفهما في الهواء وسقطا على بعد عدة أمتار.

ووفقا للموقع، ألقت الشرطة القبض على السائق في اليوم التالي، وتم نقل الشاب والفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.