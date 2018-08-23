بالفيديو.. لحظة نجاة طفلة من حادث دهس مروع

المواطن - متابعة

نجت طفلة من حادث دهس مروع أثناء عبورها الطريق فجأة أمام سيارة أجرة بالصين.

ووثق مقطع فيديو متداول، الطفلة، وهي تركض في الشارع، ومع اقتراب سيارة الأجرة التي كانت تسير ببطء جاءت الطفلة أمامها، وحاولت عبور الطريق مما تسبب في صدمها وسقوطها على الأرض، لكنها على الفور نهضت وابتعدت من أمام السيارة.

وأصيبت الفتاة بجروح طفيفة فقط، وقالت الشرطة المحلية إن الفتاة عبرت أمام السيارة فجأة عندما اقتربت مما تسبب في حادث، ويجب أن تتحمل الفتاة المسؤولية الكاملة وفقًا للقانون، وأن سائق السيارة غير مسؤول.