بالفيديو.. ماذا تعرف عن طريق المشاة بالمشاعر المقدسة؟

المواطن - مكة المكرمة

نشر مركز التواصل الحكومي، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو يوضح حجم الإنجاز والخدمات التي يوفرها الطريق الذي يربط مشعر عرفات مرورا بمزدلفة وصولاً إلى منى.

ويحتوي الطريق على 4 مسارات للمشاة، وتبلغ مساحته أكثر من 25 كم، وتم تمهيد الطريق بـ500 ألف م2 مساحة البلاط المركب، و500 حاجز خرساني، و1000 كرسي استراحة.

كما يضم الطريق 57 لوحة إرشادية و400 عمود إنارة و400 سلة نفايات، لتوفير كافة الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن.

الطريق الذي يربط المشاعر المقدسة ببعضها، طريق المشاة بالأرقام. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/F6WtQvlsv6 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 17, 2018