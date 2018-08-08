بالفيديو.. محمد عبده يكشف حقيقة اعتزاله

المواطن - الرياض

أكد الفنان محمد عبده، استمراره في تقديم الحفلات، نافيًا نبأ اعتزاله، مدللًا على ذلك بأن الفنان محمد عبدالوهاب والفنانة أم كلثوم، ظلوا يعملون بالفن حتى ماتوا.

وقال محمد عبده في مداخلة له اليوم مع قناة العربية: “لو كنت أفكر بالاعتزال لما أقمت حفلاتي بعد يومين من وفاتهما (يقصد أخويه)، وذلك بعد نهاية العزاء، وجمهوري وارتباطاتي ومواعيدي لابد أن تكون مقدسة”.

وأضاف: “الفنان المستعير لفنه يعتزل لكن غيره لا، ولدينا أمثلة عظيمة جدًّا مثل عبدالوهاب وأم كلثوم أثناء حياتهم لم يعتزلوا حتى ماتوا”.

وكانت شائعة سرت قبل أيام في الشبكات الاجتماعية، وذلك بعد وفاة أخويه أحمد وعثمان اللذين توفيا قبل مدة قصيرة ونعاهما عبده عبر حسابه بـ”تويتر”، تقول إنه ينوي الاعتزال.