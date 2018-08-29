بالفيديو.. مضاربة جماعية بين 20 كويتيا

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فإن تصادم سيارتين وقع بسبب المشاجرة وتجمّع المتشاجرين، في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد عصر الثلاثاء، لينفض التجمهر قبل وصول دوريات الأمن.

هذا وتمكن رجال الأمن العام وعقب تداول المقطع من بذل جهود تكللت بالعثور على السيارة التي شاركت في الاستهتار ونقلها إلى الحجز تمهيدا لضبط من كان يستقلها وعمل التحريات حول الواقعة .