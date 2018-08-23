بالفيديو.. مفحط رجال ألمع في قبضة دوريات مرور عسير

بالفيديو.. مفحط رجال ألمع في قبضة دوريات مرور عسير

2018/08/23
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع  

ألقت دوريات مرور منطقة عسير، القبض على شاب، بعد رصد مقطع فيديو التقطه أحد المتجمهرين يظهر فيه وهو يمارس التفحيط بأحد شوارع محافظة رجال ألمع التي تبعد عن مدينة أبها قرابة ٦٥كيلو مترًا.

وقالت إدارة مرور عسير إن الموقوف أحيل إلى الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية، ولا تزال الحملات مستمرة لتطبيق النظام بحق مرتكبي المخالفات.

الجدير بالذكر أن دوريات مرور منطقة عسير، تُنفذ حملة واسعة في كافة محافظات المنطقة لمنع مثل هذه المخالفات والتجاوزات المرورية، وضيّقت الخناق على ممارسي التفحيط من خلال انتشار دورياتها الرسمية والسرية في مدن المنطقة.


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