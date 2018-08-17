بالفيديو.. ملف نظام الملالي الأسود منذ 1986 لتعطيل الحج .. متفجرات وتفخيخ وتدافع

المواطن - الرياض

فتح الكاتب والمحلل السياسي والعسكري، أحمد الشهري، ملف نظام الملالي الأسود في محاولاته اليائسة لإفساد شعائر الحج على مدى سنوات.

وذكر الشهري خلال استضافته على قناة الأحواز الفضائية نماذج من العمليات التي تورط فيها النظام الصفوي منذ عام 1986 إلى عام 2012 والتي تتراوح بين إدخال المتفجرات وتفخيخ حقائب الحجاج واستخدام الغازات السامة والتدافع بهدف تعطيل شعيرة الحج.

وأكد الشهري أن نظام الملالي لا يقل دموية وسوءا عن نظام الاحتلال الإسرائيلي مستنكرا استمرار احتلال إيران لمنطقة الأحواز العربية.

وأشار الشهري إلى أن النظام الصفوي يكيد للدول العربية ليس فقط منذ الثورة الإيرانية بل يعود إلى عام 1925 حين قرر النظام الصفوي احتلال الأحواز.

وكشف الشهري أن حقد النظام الصفوي على العرب دفين على مدى عقود مستشهدًا بما أحدثته إيران من دمار في العراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول العربية.