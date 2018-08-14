بالفيديو.. مواطن وبناته يستقبلون الحجاج في منزلهم : الفرح كبير

بالفيديو.. مواطن وبناته يستقبلون الحجاج في منزلهم : الفرح كبير

2018/08/14
الساعة 7:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

ضرب مواطن المثل في كرم الضيافة والحفاوة بضيوف الرحمن بعد أن استقبل عددًا من الحجاج في منزله بمكة.
ونشر حساب التواصل الحكومي عبر تويتر مقطع فيديو يظهر حفاوة الحاج وبناته الصغيرات بضيوف الرحمن حيث قدم لهم الطعام والشراب وماء زمزم.

وأشار المواطن إلى أن ما يقوم به هو أمر هين مقارنة بما تقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن هذا هو ما تعلمه من قادة المملكة.

 


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