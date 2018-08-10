بالفيديو مواطن يوثق سوء تنفيذ السفلتة في مهمال رجال ألمع ويطالب بمحاسبة المقصرين

المواطن - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع

حصلت “المواطن” على مقطع فيديو قام بتصويره أحد سكان قرية مهمال، الأحد الماضي، يوضح من خلاله المواطن سوء تنفيذ عملية السفلتة لأحد طرق القرية، حيث تمت العملية بدون دك أو رصف للأرض وعلى كميات قار تم وضعها قبل شهر حسب كلامه.

وأضاف موثق المقطع أنه يتم رص طبقة الأسفلت بدكاكة خاصة بدك الطبقة الترابية وليس الأسفلتية.

وأشار إلى أن هذا العمل يعد هدراً للمال العام، حيث إن الطبقة التي وُضِعت لن تستمر طويلاً وسوف تنجرف قريباً بسبب سوء التنفيذ.

وتساءل المواطن عن غياب الجهات الرقابية عن المشروع وخصوصاً بلدية رجال ألمع التي تتحمل مسؤولية تلاعب المقاول وتنفيذه المشروع بهذه الطريقة البدائية، داعياً إلى ضرورة محاسبة المقصرين والعمل على إعادة المشروع وفق المواصفات المتبعة والمعروفة.