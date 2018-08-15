بالفيديو.. نجاة رجل بأعجوبة من مشاجرة ثيران عنيفة

المواطن - متابعة

نجا رجل من الموت المحقق، بعد أن هاجمته ثيران ضخمة في أحد الشوارع الهند.

وتمكّن رجلان من استقلال دراجتهما النارية بحذر لتجنب الثيران الذين يقاتلون في المنطقة المجاورة، وفجأة جاء رجل ثالث بدراجة ووقف في نفس المكان الرجلين، لكن لم يكن لديه فكرة عن مشاجرة الثيران العنيفة.

وركض الثور بقوة وأسقط الرجل من فوق دراجته على الأرض، ومن حسن حظه أنه لم يدهسه أحد الثيران، فقام مسرعًا وعلامات الصدمة والذهول بادية على وجهه واحتمى بأحد المنازل المجاورة حتى رحلت الثيران.