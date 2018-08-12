بالفيديو.. نصائح للوقاية من التسمم الغذائي والعدوى خلال الحج

المواطن - الرياض

وجه د. معتز هاشم، استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، نصائح مهمة للحجاج للوقاية من التسمم الغذائي والنزلات المعوية وانتقال العدوى، خلال موسم الحج.

ونصح هاشم في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، بغسل اليدين جيداً قبل وبعد الأكل، والانتباه لتاريخ الطعام، ونصح بعدم شراء الطعام من الباعة الجائلين، وكذلك نصح بضرورة غسل الخضراوات والفواكه جيداً.

وأضاف أنه في حالة الإصابة بالإسهال فيجب تعويض الجسم بالسوائل اللازمة حتى لا يتعرض الجسم للجفاف.

ولتجنب انتقال العدوى نصح د. معتز هاشم بعدم الاشتراك في استخدام أدوات النظافة الشخصية، فيجب أن يكون لك أمواس حلاقة خاصة بك، وفرشة أسنان خاصة.