بالفيديو.. نصيحة مهمة للآباء والأمهات لسلامة أطفالهم مع بداية العام الدراسي

المواطن - الرياض

أيام وينطلق الطلاب إلى مدارسهم بعد انتهاء إجازة نهاية العام، يحدوهم الأمل والرجاء في عام جديد مليء بالتحصيل والإنجاز.

وبالتزامن مع بداية العام الجديد، وجه الدكتور محمد قوقندي استشاري طب العيون نصيحة لكل أم وأب قبل دخول أبنائهم للدراسة خاصة للأطفال الذين يتوجهون للمدرسة لأول مرة.

وأضاف قوقندي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “بمناسبة عودة الدراسة رسالة مهمة لكل أم وأب قبل دخول المدرسة خاصة للأبناء الذين يتوجهون للمدرسة لأول مرة، في الصف الأول الابتدائي، عليكم بإجراء كشف نظر للاطمئنان على صحتهم”.

وتابع: “كما تشترون لهم ملابس جديدة وشنطة جديدة وأدوات جديدة لإسعادهم اعملوا لهم كشف نظر عند دكتور عيون متخصص”، مضيفًا أن ضعف النظر في هذه المرحلة لا يوجد له أعراض والطفل لا يشتكي في العادة، وذلك يؤثر عليهم مع مرور الوقت، ولكن مع دخول المدرسة سيبدأ يؤثر على مستواه ونفسيته وأساتذته قد يشتكون من مستوى تحصيله، محذرًا من أن إهمال ذلك يسبب كسل العين مع مرور الوقت.