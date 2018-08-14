بالفيديو.. هذا ما طلبه الفيصل من الإعلاميين لمواجهة من يهاجم المملكة

بالفيديو.. هذا ما طلبه الفيصل من الإعلاميين لمواجهة من يهاجم المملكة

2018/08/14
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة - تصوير : سلطان شرف

وجه الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة كلمة للإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بعد تفقده المشاعر المقدسة.

وطلب الفيصل من الإعلاميين في المملكة العربية السعودية بترك وعدم تعبير من يهاجم وينتقد المملكة وأن لا يعطوهم مكانة أكبر مما يستحقونها.

 


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