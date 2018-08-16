بالفيديو.. واشنطن: صاروخ إيران الجديد خدعة سينمائية مضحكة

المواطن - واشنطن

كشف فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن أن طهران استخدمت خدعة سينمائية مضحكة خلال استعراضها أحدث صواريخها قبل أيام.

وقال الفريق في تغريدة عبر “تويتر”: إن طهران زعمت أن صاروخ “فاتح مبين” وصل إلى الهدف المرسوم له في التجربة التي نشرها الإعلام الإيراني، ولكن بفحص بسيط للفيديو يتضح أن التفجير كان موضعيًّا، وليس بفعل الصاروخ”، مضيفًا أن النظام في إيران لا يكف عن سياسات الخداع، ويستمر في استعراضات مضحكة.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، كشف الاثنين، عن الجيل الجديد من صاروخ “فاتح مبين” الباليستي القصير المدى، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” المحافظة.

يأتي ذلك فيما زعمت وكالة “فارس” أن صاروخ “فاتح مبين” ذكي بالغ الدقة ومحلي الصنع مائة بالمائة، ويعد جيلًا جديدًا من الصواريخ الأرضية والبحرية بالغة الدقة برأس باحث متطور وذكي.

#شاهد| نشرت وسائل إعلام مقربة من #النظام_الإيراني فيديو قالت انه لتجربة الصاروخ الجديد "فاتح مبين" يصور عملية الإطلاق، ثم تدعي انه وصل الى الهدف. لكن بنظرة فاحصة لا تجد صارخا قادما نحو الهدف، بل مجرد تفجير موضعي.

النظام في #إيران لا يكف عن سياسات الخداع، ويستمر في استعراضات مضحكة pic.twitter.com/euZYarGNsW — فريق التواصل DOS (@DOTArabic) August 14, 2018