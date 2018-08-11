بالفيديو .. والدة الزعاق تصحح له معلومة: الأم أكثر حناناً من الناقة

المواطن - الرياض

قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الناقة من أَحنّ الحيوانات على وليدها، ويظهر ذلك في موسم الحر هذا.

وأوضح الزعاق، سبب تسمية صوت الناقة وذلك بأن اللفظ مأخوذ من صوت الناقة نفسها أي ”حنّها”.

كما قلَّد ” الزعاق ” الصوت في الفيديو، مؤكدًا أنها أحنّ الحيوانات، مضيفاً أيضاً أن الناقة من الحيوانات صاحبة ذاكرة قوية.

وتابع الزعاق في مقطع فيديو أن والدته سمعت بمقطع أن الجمل حنّ، وقالت غلط يا وليدي الأم أكثر حناناً على طفلها من حنان الناقة على وليدها.