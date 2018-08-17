بالفيديو والصور.. “المواطن” في مهرجان الفل بجازان بحضور أكثر من 30 عارضًا

المواطن - علي شيبان - جازان

تشتهر منطقة جازان بزراعة الفل والنباتات العطرية، وارتبط اسم الفل بجازان فأصبح فل جازان وأصبحت جازان الفل وغدت عقود هذا النبات موروثًا شعبيًّا في المنطقة وخاصة في المناسبات.

“المواطن” تجولت في مهرجان الفل بالمنطقة ورصدت أنواعه وأسعاره والتقت بعدد من المزارعين والمستثمرين.

المهرجان الأول:

ورعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة يوم الثلاثاء الماضي حفل افتتاح مهرجان الفل والنباتات العطرية الأول على مستوى المنطقة، وذلك في مقر المهرجان بالكورنيش الجنوبي وبدعم من هيئة الترفيه وتعاون عدد من الجهات المعنية والشركاء بالمنطقة.

معارض الفل:

ورصدت عدسة “المواطن” أكثر من 30 عارضًا لمشاتل ومزارع الفل بالمنطقة إلى جانب 30 أسرة منتجة، وقد أتاح هذا المهرجان الفرصة لأصحاب المزارع والمستثمرين من عرض أنواع وأشكال الفل في المنطقة وإتاحة الفرصة لهم في التسويق لهم من قبل مرتادي هذا المهرجان

أطول عقد فل:

ووثقت “المواطن” أطول عقد “فل” حيث يبلغ طوله أكثر من 111م وقد شارك فيه 37 عاملًا واستغرق تنظيمه 4 أيام وبلغ وزنه 120 كيلو هذا وقد يدخل هذا العقد موسوعة جينيس للأرقام القياسية في العالم.

فرصة استثمارية:

وأكد صاحب مزرعة ندوي العضوية بضمد عبدالعزيز المروعي أن هذه المهرجان يعتبر خطوة ناجحة للمزارعين والمستثمرين في جازان والذي يعتبر الأول من نوعه وداعم للأسر المنتجة.

وأضاف المروعي: “نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذا المهرجان وأيضًا هيئة الترفية والجهة المنظمة لهذا المهرجان”.

كما أهدى فل مكتوب عليه “المواطن” كهدية خاصة للصحيفة.

أنواع الفل:

فيما تضيف إحدى العارضين للفل قائلًا: هناك أنواع كثيره للفل منها “الفل العريشي” ذو الحبات الطويلة و”الفل البلدي” و”الفل الجيزاني”، علمًا أن هناك اختلافًا في رائحته ولونه.

لمدة شهر:

ويستمر مهرجان الفل والنباتات العطرية في جازان لمدة شهر كامل، وذلك في إطار حرص المزارعين والمستثمرين في عرض المنتجات طوال هذه الفترة

“المواطن “رصدت لكم بعض الصور للمهرجان، وأيضًا لأشكال الفل والنباتات العطرية.