بالفيديو والصور.. انفجار سيارتين وتفحمهما في مصر

بالفيديو والصور.. انفجار سيارتين وتفحمهما في مصر

2018/08/06
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

شهد مطلع كوبري أكتوبر بمنطقة الدقي الراقية في قلب القاهرة، صباح اليوم الاثنين، تفحم سيارتين ملاكي؛ إثر انفجارهما بعد اشتعال النيران فيهما، حيث طالت النيران سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكي لحظة الانفجار.

وتضررت 4 سيارات أخرى، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث؛ لإسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

كما انتقل رجال المرور إلى المكان؛ وذلك لرفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق، في الوقت الذي لم يتم التأكد من وجود وفيات من عدمه.


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