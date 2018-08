بالفيديو والصور.. بعد الفيضانات.. ولاية كيرالا الهندية تواجه خطراً من نوع آخر

المواطن - متابعة

لم يكد أهالي ولاية كيرالا الهندية يلملمون جراحهم وأحزانهم بعد أزمة الفيضانات التي ضربت الولاية وتسببت في وفاة وإصابة المئات من المدنيين، حتى تلقى الناجون من الفيضانات تحذيرات من خطر غزو الأفاعي والعقارب وحشرات أخرى سامة لبيوتهم.

وحذرت السلطات الهندية من أن الأفاعي في ولاية كيرالا الهندية قد تلجأ إلى بيوت الأهالي بعد أن ملأت مياه الفيضانات جحورها.

وانتشرت فرق متخصصة بالإمساك بالأفاعي في المناطق المتضررة، وسط مخاوف من أن الزواحف هذه قد تكون مختبئة في خزائن البيوت وتحت السجاد وفي غسالات الملابس.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال المتحدث باسم حكومة الولاية سوبهاش تي: “الثعابين شوهدت في العديد من المنازل التي طالها الفيضان وتم إصدار تنبيهات لتوخي الحذر عند العودة إلى السكن”.

وأضاف أنه “تم تجهيز المستشفيات لمواجهة هذا الوضع. وصدرت تعليمات لفتح مرافق لعلاج ضحايا لدغات الثعبان. ويجري تخزين الأدوية المضادة للسموم والأدوية الضرورية في جميع المستشفيات، وخاصة تلك الموجودة في المناطق المتضررة من الفيضانات”.

واستعدت المستشفيات في أكثر المناطق تضرراً لتجهيز الأمصال المضادة للسموم لمن يتعرضون للدغات الأفاعي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عدة مستشفيات في المناطق الأكثر تضررا في شمال ووسط ولاية كيرالا، أبلغت عن زيادة في عدد المرضى الباحثين عن علاج من لدغات الثعابين.

وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من مليوني شخص، لجأ العديد منهم إلى الآلاف من مخيمات الإغاثة التي انتشرت في عموم الولاية الهندية الجنوبية.

ولا يزال هناك حوالي مليون شخص في مخيمات الإغاثة، رغم أن الفيضانات التي خلفت أكثر من 200 قتيل ومفقود، بدأت تتراجع.

Snakes. The next challenge after flood waters recede in Kerala. #KeralaFloods pic.twitter.com/DMRBLq06Vh

— Anirban Roy (@anirbanroy) August 20, 2018