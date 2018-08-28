بالفيديو والصور.. بوتين في عطلة داخل الغابة الخيالية برفقة وزير الدفاع

المواطن - موسكو

قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلته في جمهورية طيفا الروسية بسيبيريا، حيث أشار إلى جمال الغابات المحلية، واصفاً إياها بـ “الغابة الخيالية”.

ونشرت وسائل الإعلام الروسية صوراً من عطلة الرئيس الروسي تظهر لحظات رحلة بوتين في النهر على متن القارب وتنزهه في الجبال والغابات، وذلك بمرافقة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف وعدد من المسؤولين المحليين.

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، بأن الرئيس بوتين قضى – أثناء طريقه إلى مدينة كيميروفو الروسية – عدة أيام في جمهورية طيفا.

ولم تكن هذه العطلة الأولى التي يقضيها الرئيس الروسي في جمهورية طيفا ومنطقة سيبيريا. فقد قضي العام الماضي يومين في سيبيريا حيث قام هناك بصيد الأسماك والغطس تحت الماء.