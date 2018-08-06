بالفيديو والصور.. حفريات طريق خضراء صامطة – المجنة بجازان تهدد الأرواح

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر مرتادو الطريق الواصل بين قرية “خضراء صامطة – والمجنة” من عدم اكتمال الطريق بين القريتين لأكثر من 7 سنوات مع وجود تقطعات في الطريق وعدم سفلتتها.

عدم إكمال المشروع

وتحدث الأستاذ علي جماح لـ”المواطن“، حيث قال: “إن الطريق الواصل بين قرية “الخضراء – والمجنة” من الطرق المزدوجة وتم إنشاء المشروع قبل أكثر من 6 سنوات ولكن المعاناة الكبرى قيام الشركة المنفذة بعدم إكمال المشروع ووجود حفريات وتقطعات في الطريق وعدم إكمال هذه الوصلات والتي لا تتجاوز عدة أمتار ولا نعلم ما سبب هذا التأخر واللامبالاة بأرواح البشر وعدم إكمال مثل هذه المشاريع.

مشكلة الإنارة

فيما بيَّن الأستاذ حسن حمدي أن هذا الطريق يسلكه عدد كبير من المواطنين والمقيمين في القرى المجاورة وأيضاً منسوبي القوات المسلحة وحرس الحدود، علماً بأن للطريق مسارين ومزدوج ولكن يسوده الظلام منذ تنفيذه، علماً بأن الطريق حيوي ومحتاج إلى إنارة في أقرب وقت.

حوادث مميتة

فيما أشار علي عثمان إلى أن هذا الطريق شهد حوادث مميتة في السنوات الأخيرة وذلك بسبب وجود وصلات وتقطعات لم تتم سفلتتها.

وأضاف عثمان أنه في أحد الأيام وأثناء خروجي على هذا الطريق ليلاً صادفت حادث انقلاب لأحد منسوبي القوات المسلحة وذلك بسبب عدم وجود إنارة، وأيضاً بسبب الحفريات والتشققات في هذا الطريق وعدم وجود لوحات تحذيرية، وأيضاً راح ضحيتها عدد من الطلاب قبل أكثر من خمس سنوات.

مناشدة

فيما ناشد سالكو هذا الطريق والقرى المجاورة له عبر “المواطن” الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة الطرقات والمواصلات بالمنطقة، بإكمال هذا الطريق وإنارته وذلك بسبب الحوادث المرورية الذي يشهدها في الآونة الأخيرة.



