بالفيديو والصور.. زوارق سعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وتأمين ناقلات النفط

بالفيديو والصور.. زوارق سعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وتأمين ناقلات النفط

2018/08/10
الساعة 12:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

دشنت البحرية السعودية زوارق عسكرية جديدة للانضمام ضمن قوات تحالف دعم الشرعية باليمن لحماية مياه جنوب البحر الأحمر من خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
ومن ضمن المهام التي تقوم بها هذه الزوارق تأمين ناقلات النفط والسفن التجارية في تلك المنطقة.

وتمتاز الزوارق الجديدة التي يبلغ طول الواحد منها 22 مترا، بتنفيذ مهام نوعية ودورية بقوة محركاتها وبسرعة إبحارها الذي يصل إلى 27 عقدة.

كما تمتلك الزوارق الجديدة القدرة على إنقاذ 20 شخصاً في الزورق الواحد، إذ تزن حمولتها  48 طناً.


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