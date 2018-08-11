بالفيديو والصور.. قائد قوة شرورة يكرم الأطفال السبعة قبل عودتهم لذويهم

المواطن - سعيد ال هطلاء - شرورة

رصدت عدسة “المواطن“، اليوم السبت، بمحافظة شرورة احتفال قيادة القوات المشتركة بتسليم ٧ أطفال لذويهم، سبق أن جندهم الحوثي للقتال في صفوفه، وقد تم التسليم عن طريق منظمة الصليب الأحمر لدولي بحضور منظمة حقوق الإنسان السعودية والهلال الأحمر السعودي وممثل الحكومة الشرعية اليمنية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووحدة حماية الطفل وخليه الإعلام العسكري والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.

وستتم إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال عن طريق برنامج تأهيل الأطفال المجندين في (مأرب) التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان المركز قد أهَّل ١٨٨ طفلاً مجنداً وهم الآن مع أهاليهم، وسوف تتم متابعة دخولهم المدارس من قِبل المركز، وتم توفير الحقائب المدرسية لهم، ويتم حالياً تأهيل ٢٧ طفلاً سوف يتم تخريجهم الأسابيع القادمة وتسليمهم لأهاليهم ومتابعة أوضاعهم، وسوف يتم إدماج الأطفال السبعة الذين تم استلامهم اليوم وذلك ضمن المعايير الدولية لتأهيل الأطفال بعد أخذ موافقة أولياء أمورهم ورغبه الطفل في الانضمام للبرنامج.

وفي ختام الاحتفال قام قائد قوة شرورة اللواء سلمان بن محسن الشهري بتسليم تكريم قائد القوات المشتركة المقدم من لدن سمو ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والهدايا التذكارية لهؤلاء الأطفال.‎