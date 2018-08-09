بالفيديو والصور.. مشهد مهيب في لقاء أبناء عمومة بعد غياب 130 عامًا

المواطن-امل الغامدي- الطائف

في مشهد مهيب وبدموع الفرح والسرور استقبل أبناء الشيخ عيضة بن صالح آل لشعث القحطاني وجمع غفير من مشايخ وأعيان وأبناء قبيلة بني مالك في قصر السلام بالطائف، أبناء عمومتهم من قبيلة آل لشعث الجحادر قحطان ومن بعض قبائل قحطان.

وقال الشيخ محمد بن معيض بن مجلب آل لشعث: بسبب شظف العيش وقلة ذات اليد ارتحل الشيخ صالح بن حسين بن فرحان بن رقعان آل لشعث من ديرته في راحة سنحان قبل 130 سنة طلباً للرزق، وتجول إلى أن استقر به الحال في بلاد بني مالك في الطائف وعاش جنباً إلى جنب مع قبيلة بني مالك العريقة، ولما رأت قبيلة بني مالك آنذاك ما يتصف به صالح آل لشعث من صفات الشجاعة والفروسية والشهامة زوجوه وقربوه منهم وأصبح أحد أفراد القبيلة له ما لهم وعليه ما عليهم.

وأضاف: أنجب صالح ابنه عيضة، وعيضة أنجب أربعة أبناء هم صالح وفرحان ومحمد وحسين، ولا يزال صالح وابنه عيضة يُذكِّرون أبناءهم طيلة حياتهم بأصولهم من قبيلة قحطان ويسردون لهم قصص أجدادهم.

وفي بادرة جميلة وفي خطوة مباركة من أبناء الشيخ عيضة بن صالح بن رقعان وبعد انقطاع دام أكثر من 130 عاماً قاموا بزيارة أفراد قبيلتهم في مقرهم في راحة سنحان في منطقة عسير، وقدموا لهم دعوة لزيارتهم في محافظة الطائف فتم تلبية الدعوة والحضور إلى الطائف والمشاركة في الحفل الذي أقامه أبناء الشيخ عيضة بن صالح آل لشعث في قصر السلام بالطائف يوم السبت 22 / 11 / 1439.

وحضر الحفل أكثر من 500 شخص من أبناء قبيلة آل لشعث قحطان، وقدموا هدية ثمينة لأبناء عمومتهم أبناء الشيخ عيضة بن صالح، وهي عبارة عن الحصان هايل وهو حصان عربي أصيل من سلالة خيول المرحوم الشيخ محمد بن هادي بن قرملة أمير قبيلة قحطان، وقدمت مع الحصان شهادته التي تثبت سلالته، وتبادل الطرفان العديد من الهدايا.

واستمر الحفل إلى وقت متأخر من الليل قُدِمت فيه العديد من الفقرات من قصائد شعرية وكلمات ترحيبية وشيلات، وشارك العديد من الفرق الشعبية من جميع قبائل بني مالك في إحياء الحفل، وكان مشايخ وأعيان ووجهاء قبيلة بني مالك في مقدمة المستقبلين لضيوفهم من قبيلة قحطان.

وانتهى الحفل بدعوة من قبيلة قحطان لقبيلة بني مالك لزيارتهم في مقرهم في راحة سنحان لحضور حفل مماثل على شرف قبيلة بني مالك وشرف أبناء الشيخ عيضة بن صالح بن فرحان آل لشعث.