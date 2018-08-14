بالفيديو والصور .. مقتل العشرات جراء انهيار جسر للسيارات في جنوة

المواطن - متابعة

لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيار جزء من أحد الجسور في مدينة جنوة الإيطالية.

ونشرت حسابات إيطالية عبر موقع تويتر صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث.

وعرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر المنهار الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018