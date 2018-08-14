بالفيديو والصور .. مقتل العشرات جراء انهيار جسر للسيارات في جنوة

بالفيديو والصور .. مقتل العشرات جراء انهيار جسر للسيارات في جنوة

2018/08/14
الساعة 2:49 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيار جزء من أحد الجسور في مدينة جنوة الإيطالية.
ونشرت حسابات إيطالية عبر موقع تويتر صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث.

وعرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر المنهار الذي أقيم على الطريق السريع  (إيه10) في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

 


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