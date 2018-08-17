بالفيديو والصور.. منتزه السقى والسحاب يكتسي بالأبيض بعد الأمطار والبرد

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

وثقت عدسة المصور فائع يعقوب الألمعي، عصر اليوم الجمعة، الأمطار والبرد الذي شهده منتزه السقى والسحاب في عسير.

وشهدت المنطقة منذ مطلع الأسبوع الماضي أمطارًا متواصلة على عدد من محافظات ومراكز المنطقة، أكسبتها أجواء معتدلة خلابة جذبت العديد من الأهالي وزوار المنطقة لترك منازلهم والتوجه إلى المنتزهات والأماكن البرية للتمتع بالأجواء الجميلة.





