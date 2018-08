بالفيديو والصور.. John Mccain جون ماكين في حراسة الشرطة للمرة الأخيرة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

اهتمت وسائل الإعلام الدولية بعملية نقل جثمان السيناتور الأميركي المخضرم John Mccain جون ماكين إلى مثواه الأخير، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم متأثرًا بحالته الصحية المتدهورة نتيجة الإصابة بالسرطان.

ونشرت شبكة ABC نيوز الأميركية مقطع فيديو لموكب الشرطة لنقل جثمات جون مامين إلى مثواه الأخيرة، وهو ما اجتذب العديد من متابعي الصحيفة، والذي يرون أن ماكين كان له أدوارًا ملموسة في تغيير السياسات الداخلية المعمول بها، والتي كان لها آثارها على الشعب الأميركي.

نقل جثمان جون ماكين John Mccain تم بحراسة من الشرطة إلى فينيكس من مزرعته في ولاية أريزونا، وذلك بعد وفاته بساعات قليلة.

وكان John Mccain جون ماكين قد توفى عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد معركة دامت سنة مع سرطان الدماغ، وهو الأمر الذي جعله يقل في الظهور الإعلامي والسياسي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتدهورت الحالة الصحية لسيناتور ولاية أريزونا الأشهر، والذي عُرف بانتمائه للجمهوريين، وكان أحد أكبر المنتقدين لبرنامج الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للرعاية الصحية.

وكان John Mccain جون ماكين شأن أي سياسي في الولايات المتحدة الأميركية يخضع لتقييمات مختلفة ومتباينة من جانب الجمهور، غير أن الجميع اتفق على حبه لبلاده حتى وإن كان ذلك بأسلوب لا يرضي الجميع.

Somber scene: Hearse carrying Senator John McCain departs with police escort from his Arizona ranch. https://t.co/3ZmZHQsHuw pic.twitter.com/vQVRp1bfNO

— ABC News (@ABC) August 26, 2018