بالفيديو.. 12 ألف سعودي بكندا ينتظرون النقل لدول أخرى

المواطن - الرياض

كشف وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر الحربش عن عدد ومصير المبتعثين السعوديين في كندا.

وقال الخربش في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية إن كندا بها 12 ألف سعودي منهم 7 آلاف مبتعث من الجنسين، لافتًا إلى أنه سيتم تحويلهم إلى جامعات أخرى في أقرب وقت.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم أنها تعمل على إعداد خطة عاجلة لنقل الطلاب السعوديين المبتعثين في كندا إلى دولة أخرى بعد قطع العلاقات معها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي عبر تويتر : إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المؤكِّد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريباً إن شاء الله.

وكانت المملكة قد قررت أمس طرد سفير كندا واستدعاء السفير السعودي للتشاور بعد تدخل كندا في شؤون المملكة وحديثها غير المقبول عن خضوع بعض المواطنين للتوقيف وفقًا للأنظمة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أمس أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ويجافي الحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

فيديو | الحربش: عدد السعوديين في #كندا 12 ألف من ضمنهم 7 آلاف مبتعث ومبتعثة وسوف يتم تحويلهم بأسرع وقت #الإخبارية #عاجل #السعودية_تطرد_السفير_الكندي pic.twitter.com/KwV5sVeUAf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2018