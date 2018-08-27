بالفیدیو.. اعترافات صادمة لقاتل طفلیه یوم العید في مصر

المواطن - القاهرة

أدلى الأب المصري الذي قتـل طفلیه برمیهما في نهر النیل في جريمة هزت الشارع المصري، بجريمته باعترافات صادمة.

وقال الأب إنه قتلهما بحجة أنهما كانا مصدر إزعاج، حیث إنه يتعاطى المواد المخدرة التي تجعله مريضاً معظم الوقت، بعد أن حاول تضلیل الشرطة أولاً بالادعاء بأن الطفلین اختُطفا منه أثناء لهوهما في العید.

وأدلى الأب، ويُدعى محمود نظمي، 33 سنة، مزارع، من محافظة الدقهلیة شمال مصر، بتفاصیل قتـل طفلیه ريان 5 سنوات ومحمد 3 سنوات، أمام النیابة، حیث اصطحب الولدين خلال احتفالات العید بسیارته وتوجه لزيارة أحد أقاربه، وبعدها اصطحبهما للمكان الذي ألقاهما منه في نهر النیل.

وسلك المتهم ومعه الطفلان في سیارته طريق الإسكندرية – فارسكور، وتوجه إلى مكان آمن فوق كوبري فارسكور وكان الوقت بعد المغرب، وألقى ابنه ريان أولاً ثم الابن محمد، واتصل بزوجته وأخبرها هاتفیاً أنه فقد الطفلین وعلیها إبلاغ الأهل للبحث عنهما وعاد إلى البیت وادعى البحث عن الطفلین مع باقي الأهل.

وبرّر الأب قتـل طفلیه بأنه يتعاطى مخدر الحشیش؛ ما يجعله يعاني من أمراض باطنیة، ولا يتحمل الضوضاء التي يسببها الطفلان عندما يلعبان، فیما كشفت تحريات الشرطة أن شخصیة الأب مضطربة وتتسم باللامبالاة والاستهتار، وتعاطیه للمواد المخدرة، كما أنه فكر أن ينتحر لیتخلص من ذنب جريمته.