بالفیدیو.. فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي بالمملكة

المواطن - جازان

أعلنت وزارة البیئة والمیاه والزراعة، اليوم الخميس، عن فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي بالمملكة وھو سد وادي بیش، وذلك لري الأراضي وزيادة مخزون المیاه الجوفیة في مجرى الوادي.

وأشارت الوزارة إلى أن فتح بوابة السد تم بالاشتراك مع الدفاع المدني والجھات المعنیة في المنطقة.

وأظھر مقطع فيديو لحظات فتح بوابة السد واندفاع المیاه وانھمارھا بسرعة كبیرة.

وكانت الوزارة البیئة والمیاه والزراعة أعلنت أمس الأول، عزمھا فتح بوابة السد لمدة شھر ابتداء من الیوم الخمیس؛ وذلك لتصريف 10 ملايین متر مكعب من المیاه ، نظراً لبدء موسم الأمطار والسیول بالمنطقة ودعما للمیاه الجوفیة في المنطقة.