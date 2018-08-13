باللغة الإيطالية.. رونالدو يُعلق على مشاركته الأولى مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة يوفنتوس مع الفريق الرديف بالنادي مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم باليوفي.

وتمكن قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو من وضع بصمته في أول مشاركة له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حيث تمكن من افتتاح سجله التهديفي مع “السيدة العجوز”، بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

وحرص البرتغالي كريستيانو رونالدو على التفاعل مع جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي بطريقته الخاصة بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية دون رد.

ونشر نجم ريال مدريد الإسباني السابق، كريستيانو رونالدو صورة له من أول مباراة يخوضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام الرديف، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها باللغة الإيطالية.

وكتب نجم نادي يوفنتوس الجديد، كريستيانو رونالدو على صورته: “يوم مثير وجو خاص يحكي قصة نجاح اليوفي، أشكر جميع المشجعين من أجل عاطفتهم العظيمة”.

ومن المتوقع أن تشهد أول مباراة لفريق يوفنتوس في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام كييفو فيرونا، يوم السبت المقبل، مشاركة كريستيانو رونالدو بشكل أساسي.

وتعول جماهير يوفنتوس الإيطالي كثيرًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل قيادة الفريق لتحقيق الألقاب المحلية والقارية، خاصة بطولة دوري أبطال أوروبا.