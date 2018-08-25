باماقوس لـ”المواطن”: هذه رسالتي لإدارة وجماهير الشباب

المواطن - طارق سعد

حث المدير السابق للمركز الإعلامي بنادي الشباب هيثم باماقوس في تصريح لـ”المواطن” جماهير نادي الشباب بالحضور إلى الإجتماع الذي يُعقد مساء اليوم مع ادارة النادي، وذلك للاطلاع عن قرب لاستعدادات الفريق للموسم الحالي ومطالبهم بالمؤازرة والدعم ابتداء من اليوم للادارة ولاعبي الفريق بعد اغلاق فترة التسجيل.

وطالب باماقوس جماهير النادي بايقاف الانتقادات مؤقتا حتى يتسنى للادارة واللاعبين التركيز على العمل خلال الفترة القادمة، كما طالب ادارة النادي بتقبل أسئلة الجمهور وملاحظاتهم التي ستطرح في الاجتماع، فالجميع هدفه عودة الكيان الشبابي للقمة منافساً وبطلاً.

وفي ختام حديثه لـ “المواطن” وجه باماقوس رسالة الى جماهير الشباب بضرورة الوقوف مع الفريق من خلال الحضور في المدرجات بداية من لقاء الاتحاد وحتى نهاية الموسم، للرد على كل من يستنقص من الجماهير الألماسية الشبابية .