باولو دياز أهلاويًّا لمدة ثلاث سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده رسميًّا مع التشيلي الدولي باولو دياز لمدة ثلاث سنوات.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو قصير لمهارات اللاعب وأهداف، ورحب من خلاله بالتعاقد مع نجم دفاع المنتخب التشيلي الأول، باولو دياز صاحب الـ23 عامًا.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات إدارة نادي سان لورينزو الأرجنتيني خلال الأيام الماضية، من أجل الحصول على خدمات النجم التشيلي باولو دياز، وأكدت تقارير صحافية أن الراقي حسم الصفقة مقابل 7 مليون يورو.

ويُعد باولو دياز، صاحب الـ23 عامًا، واحدًا من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن، وشارك مع المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس العالم للقارات 2017.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل، من أجل الظهور بمستوى مميز والمنافسة على البطولات سواء المحلية أو القارية في الموسم الرياضي الجديد.