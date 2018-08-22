باولو دياز .. مدافع عصري بقدراته هجومية

المواطن - مروة نبيل

باولو دياز أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون حلًّا مثاليًّا لخط الراقي الخلفي في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويملك باولو دياز صاحب الـ23 عامًا قدرات دفاعية مميزة، ويُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، كما يُمكنه اللعب في مركزي قلب الدفاع، ليمنح مدرب النادي الأهلي، الأرجنتيني بابلو غويدي مرونة تكتيكية هذا الموسم.

ويمتاز نجم نادي سان لورينزو الأرجنتيني السابق، باولو دياز، بالقدرة على تسجيل الأهداف، حيث إنه نجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 94 مباراة، ويُعتبر هذا الرقم جيدًا خاصة أنه يلعب في المراكز الدفاعية.

وعلى الرغم من صغر سن باولو دياز، صاحب الـ23 عامًا، إلا أنه يملك خبرة جيدة للغاية سواء على صعيد المشاركة مع الأندية أو اللعب الدولي؛ نظرًا لمشاركته في 11 مباراة مع المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم، أبرزها بطولة كأس أميركا الجنوبية عام 2017.