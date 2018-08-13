بايرن ميونيخ الخارق يُمزق شباك فرانكفورت بخماسية ويُتوج بـ سوبر ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

حصد نادي بايرن ميونيخ الألماني لقب كأس السوبر الألماني، وذلك بعد فوزه الكبير والعريض على حساب نادي أينتراخت فرانكفورت بخماسية دون رد.

ويذكر أن مباراة بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت هي الأولى للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للبايرن، بعد أن تولى مسؤولية تدريب الفريق البافاري خلفًا للمدرب الألماني يوب هاينكس.

تقدم نادي بايرن ميونيخ بالهدف الأول عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول في الدقيقة الحادية والعشرين بطريقة جميلة.

وبعدها بخمس دقائق أضاف نادي بايرن ميونيخ الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة السادسة والعشرين.

حاول البايرن بعد ذلك إضافة الهدف الثالث، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي فرانكفورت.

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونيخ وفرانكفورت بتقدم النادي البافاري بهدفين دون رد، ومع بداية الشوط الثاني استمر البايرن في ضغطه الهجومي وبقوة، وذلك من أجل توسيع فارق الأهداف لضمان الفوز بالمباراة والحصول على اللقب.

تمكن النجم ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث له وللبايرن في الدقيقة الرابعة والخمسين، لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

لم ينجح نادي أينتراخت فرانكفورت في صناعة أي فرصة هجومية على شباك حارس بايرن ميونيخ، مما أعطى الفرصة للبايرن لتسجيل الهدف الرابع عبر اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة الثالثة والستين بطريقة جميلة.

ومع اقتراب المباراة من النهاية، تمكن البايرن من إضافة الهدف الخامس عبر اللاعب تياجو ألكانتارا في الدقيقة الخامسة والثمانين.

انتهت المباراة بفوز بايرن ميونيخ بخماسية وحصوله على لقب السوبر الألماني.