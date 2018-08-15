بتكليف الملك.. الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ خطيبًا في يوم عرفة

المواطن - المدينة المنورة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره بتكليف فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ إمام وخطيب المسجد النّبوي الشريف، بأداء خطبة يوم عرفة لهذا العام، بحسب ما ذكرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

والشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ من أسرة آل الشيخ، وهم من آل مشرف عشيرة من المعاضيد من فخذ آل زاخر الذين هم بطن من الوهبة من بني حنظلة من قبيلة بني تميم.

ونشأ الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ في طلب العلم صغيرًا، وبعد أن درس المتوسطة والثانوية، التحق بكلية الشريعة بالرياض، وتخرج فيها بتقدير ممتاز، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء ونال فيه درجة الماجستير بتقدير ممتاز أيضًا، وكانت الأطروحة بعنوان “أحكام الإحداد في الفقه الإسلامي”.

ونال الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ الدرجة بتقدير ممتاز مع مرتبه الشرف الأولى.

وألقى الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ العديد من الدروس العلمية في الفقه والتوحيد والحديث والقواعد، بالإضافة إلى بعض المحاضرات في الجامع الكبير وغيره بالرياض.

وعين الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ ملازمًا قضائيًّا عام 1406هـ ثم قاضيًا عام 1411هـ في المحكمة الكبرى بنجران، وفي عام 1412هـ تم نقله إلى المحكمة الكبرى بالرياض، ومكث فيها إلى أن انتقل في 25/ 8/ 1418هـ إلى المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة.

وصدر بعدها الأمر السامي بتعيين الشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي الشريف.