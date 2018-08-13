بتوجيه الملك.. الاثنين نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي

المواطن - واس

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تيسير أعمال الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجّه – أيده الله – بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ ليكون يوم غدٍ الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 13 / 8 / 2018م هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.