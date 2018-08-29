بتوجيه ولي العهد .. الدوري مجانًا على القناة الرياضية السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ عن نقل منافسات الدوري مجانًا للجماهير.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا”.

وتابع تركي آل الشيخ تغريدته قائلًا: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك”.

وكان حمود الرميان رئيس شركة انتجرال STC كان قال بأن الدوري السعودي في موسمه الجديد سينقل فقط وبالمجان على تطبيق دوري بلس على الهاتف النقال، وهو الأمر الذي رفضه تركي آل الشيخ بشكل نهائي.

وعلق تركي آل الشيخ على هذا الأمر، قائلًا: “التطبيق يساوي نت يساوي مو مجاني النقل، الجمهور يجب أن يرى مجانًا، هذا توجيه سيدي ولي العهد، لا منة لنا ولا فضل، شوفوا لكم حلا، وإلا داود يسخن”.