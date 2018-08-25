بث أكثر من 41 مليون SMS توعوية لضيوف الرحمن

المواطن - واس

أفادت إحصائية نهائية للجنة البرامج التوعوية الإعلامية في موسم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن إجمالي عدد رسائل مناسك النصية SMS الموجهة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بلغ 41.822.104 مليون رسالة.

وأضافت أن إجمالي عدد المكالمات الواردة على الهاتف المجاني الآلي لأكاديمية مناسك 8002488888 بـ 8 لغات عالمية بلغ 29.533 ألف مكالمة، فيما بلغ إجمالي عدد اللقاءات التلفزيونية والإذاعية 43 لقاءً ، وعدد متصفحي أكاديمية مناسك بلغ 276.872 ألف متصفح، بينما بلغ عدد الزيارات لموقع مناسك على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” 30.574 ألف زيارة، حتى اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1439هـ.

وقال رئيس لجنة البرامج التوعوية الإعلامية في موسم الحج والعمرة بالوزارة عبدالعزيز العسكر: إن الهدف العام للجنة من تنفيذ تلك البرامج والرسائل هو توعية الحجاج وإرشادهم لأداء فريضة الحج وفق المنهج النبوي، والمساهمة في نشر المعلومات الواضحة لمناسك الحج والعمرة والزيارة وأحكام العقيدة، والشريعة عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال.