بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة

المواطن - مكة المكرمة

يشهد مسجد نمرة الآن خطبة يوم عرفة التي يلقيها إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويؤم آل الشيخ ضيوف الرحمن لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى مر التاريخ، مر المسجد بتوسعات عدة، حتى أصبحت واجهته خارج عرفات، ومؤخرة المسجد داخلها، وهناك لوحات إرشادية تشير إلى ذلك لكي يعرف الحجاج مواقفهم.

وشهد مسجد نمرة أكبر توسعة له بتكلفة 237 مليون ريال، فأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترًا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترًا، ومساحته أكثر من 110 آلاف متر مربع.

ويستوعب المسجد نحو 350 ألف مصلٍ، وله 6 مآذن، وارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا، وله ثلاث قباب، و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابًا، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.