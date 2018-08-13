بحر قزوين محرم على هذه الدول

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بحر قزوين هو أكبر بحار العالم المغلقة يقع في غرب آسيا على مساحة تبلغ 371,000 كيلو متر مربع .

يبلغ طول بحر قزوين 1,200 كيلو متر بعرض يصل لـ 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 م، وتطل على بحر قزوين خمس دول هي روسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وإيران.

اكتسب بحر قزوين أهمية تاريخية زادت مع تفكك الاتحاد السوفيتي وزيادة عدد الدول المطلة على البحر، حيث كان الاتحاد السوفيتي وإيران الدولتين اللتين تطلان على بحر قزوين وعلى مدى السنوات الماضية سعت الدول الجديدة إلى تنظيم الاستفادة من ثرواته.

ويعاني بحر قزوين تقلّص مساحته باستمرار بسبب التبخر وانخفاض مستوى الأنهار التي تصب فيه وأكبرها نهر الفولجا. ففي أقل من نصف قرن انخفض مستوى المياه فيه لمترين وتقلصت مساحته من 424.300 إلى 371.000 كيلو متر مربع حتى استقرت مساحته حالياً عند 360.000 كيلومتر مربع، ويصل متوسط عمقه إلى 184 متراً، أما أعمق نقطة فيه فتصل إلى 980 متراً.

وشهد الأمس توقيع 6 اتفاقيات بين قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين لاستثمار ثروات هذا البحر المغلق.

وعقدت أول قمة للدول الخمس المطلة على بحر قزوين يومي 23-24 أبريل عام 2002 في عشق آباد( عاصمة تركمانستان)، والثانية في 16 أكتوبر 2007 في طهران، والثالثة في 18 نوفمبر 2010 في باكو (عاصمة أذربيجان)، والرابعة في 29 سبتمبر 2014 بمدينة أستراخان الروسية.

ووفق الاتفاقيات الجديدة، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي.

وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة.

وحددت الاتفاقيات أيضًا الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتعد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.