بحضور “المواطن”.. تعليم جازان يطلق 20 مبادرة وبرنامجاً مركزياً

المواطن - جازان

أكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن الشعار الذي أطلقته إدارة التعليم بمنطقة جازان بعنون “تعليم ⁧‫جازان‬⁩ عشرة على عشرة” يعني أن الإدارة ستنفذ خلال العام الحالي 10 مبادرات نوعية و10 برامج مركزية.

وكشف الأحوس عن أحد هذه البرامج المركزية وهو برنامج ⁧‫المسؤولية الوطنية‬⁩ والذي سينفذ على مسرح ⁧‫جامعة جازان بمشاركة أكثر من ألف معلم ومعلمة، حيث سيتم توجيه الدعوة للعديد من الضيوف الكبار من القطاعات المختلفة على مستوى المملكة، كما ستنفذ الإدارة مبادرة “تعليم جازان بدون مباني مستأجرة” وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال ⁩ اللقاء الصحفي الأول لمدير عام التعليم بمنطقة ⁧‫جازان⁩ عسيري الأحوس أمس الأربعاء وبالاستديو التعليمي بإدارة العلاقات العامة والإعلام، لتسليط الضوء على الجهود المقدمة لمدارس تعليم جازان و‫الحد الجنوبي⁩.

‫ورحب الأحوس في بداية اللقاء بجميع الصحفيين الحاضرين للقاء، مؤكدًا سعي تعليم جازان للوصول للتكامل بينه وبين القطاع التعليمي لخدمة وطننا بشكل عام ومنطقة جازان بشكل خاص، موضحًا أنه خلال الفترة القليلة الماضية تم التركيز على تحسين بيئة العمل بالإدارة ومكاتب التعليم وبيئة المدرسة.

وأشار إلى أن إدارة تعليم جازان لديها 114 مشروعاً تحت التركيز العالي وتسعى الإدارة لإنجازها بوقت قياسي لضمان وصول الخدمات لجميع المستفيدين وتقديم بيئة تعليمية متميزة.

وشدد الأحوس على اعتزازه‬ برواد التعليم بالمنطقة وأن الإدارة تسعى لإيجاد آلية لتكريمهم والاستفادة من خبراتهم، موضحًا أن تعليم جازان يسعى لإنشاء عدد من المجالس الاستشارية التي تخدم العملية التعليمية بالمنطقة ومن هذه المجالس مجلس للمعلمين، ومجلس لقادة المدارس، ومجلس للطلاب، ومجلس للإعلاميين.

كما تطرق لمدارس الحد الجنوبي ومخرجات هذه المدارس وأكد أنها تمثل أولوية بالنسبة للإدارة، وتم إنشاء مركز لدعم العملية التعليمية فيها والعمل على توفير جميع الخدمات لها بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن تعليم جازان استحدث جائزة للأداء التعليمي المتميز بالإدارة لتجويد العمل وتكريم المتميزين بالميدان في جميع المسارات.

وطرحت “المواطن” عدة أسئلة عن المباني في مدارس إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالحصمة وأيضاً عن شؤون الطلاب والنقل.

وفي الختام أجاب الأحوس على أسئلة الصحفيين، مقدمًا الشكر لهم على الحضور والمشاركة.