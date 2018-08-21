بحوزتهم أموال مزورة.. عمالة مجهولة الهوية تدير مصنعًا للخمور في أبو عريش

بحوزتهم أموال مزورة.. عمالة مجهولة الهوية تدير مصنعًا للخمور في أبو عريش

2018/08/21
الساعة 10:15 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد الشهري - أبو عريش

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمحافظة أبو عريش، مساء أمس، من الكشف عن مصنع للخمور يديره عمالة مجهولة الهوية، حيث تم ضبط 17 مستودعًا كبيرًا، و6 جوالين صغيرة، وأسطوانتي غاز، ومكيف صحراوي، ومبالغ مالية مزورة.

وأوضح محافظ أبو عريش، محمد بن هادي الشمراني، أنه تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بمواصلة العمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، فقد تم خلال الجولة الميدانية لدوريات المحافظة، ضبط مصنع للخمور، ومصادرة محتوياته، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لمتابعة احتياجات المواطنين، ورصد أي مخالفات تمس بالإخلال بالأمن، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير لدوريات المحافظة، مقدمًا الشكر لهم على جهودهم المبذولة.

 


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