بخمس لغات غير العربية.. الحج توعي ضيوف الرحمن

المواطن - واس

بدأت وزارة الحج والعمرة في إطلاق رسائلها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1439هـ، بخمس لغات، وذلك بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية التي ستقوم ببثها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية.

وتعتزم وزارة الحج والعمرة من خلال هذه الخطوة نشر رسائلها مع “واس” على نطاق واسع باللغات : الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، ليتم نقلها عبر تصاميم إنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود قطاعات الدولة التي تخدم حج هذا العام كل في مجال تخصصه.

وتتنوع هذه الرسائل التي يجتمع فيها النص المصاغ بأسلوب مبسط، والصورة الدلالية الاحترافية ما بين نصائح دينية، وإرشادات تنظيمية إلى تعليمات هادفة تُسهّل على الحجاج رحلتهم الإيمانية خلال موسم الحج سواءً في الحرمين الشريفين أو في المشاعر المقدسة، بغية توعيتهم منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتها بكل ما يعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وسوف يتمكن الحجاج بإذن الله تعالى من الاطلاع على هذه الرسائل عبر موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني أو موقع وكالة الأنباء السعودية الإلكتروني، وحساباتهما الرسمية عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الأخرى، علاوة على إمكانية متابعتها من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحيّة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج، ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم أرض المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.