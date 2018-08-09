بدء إيداع الدفعة التاسعة من حساب المواطن .. التسجيل مستمر

المواطن - الرياض

بدأت منذ قليل عملية إيداع الدفعة التاسعة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

التسجيل مستمر:

وكان حساب المواطن قد أكد أن يوم الجمعة المقبل 10 أغسطس يعتبر هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة العاشرة لشهر سبتمبر لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: (هنا).

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم غد 10 أغسطس، فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارًا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة الـ9 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة الـ10 والتي سيتم إيداعها في 10 سبتمبر المقبل وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج:

ويصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.